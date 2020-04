Pétition pour forcer les assureurs à couvrir les pertes des restaurants

Une pétition est lancée afin de forcer les compagnies d'assurances à indemniser les restaurateurs touchés par la crise de la COVID-19.

Les assurances ne couvrent pas les pertes de revenus en cas de pandémie.

Le restaurateur Stéphane Loré de Sherbrooke est derrière cette pétition. Son restaurant de la rue King Ouest a perdu 80 % de son chiffre d'affaires depuis le début de la pandémie.

Il est assuré pour pertes de revenus en cas d'un sinistre, mais la pandémie est exclue. Même si le fédéral offre une aide financière de 40 000 $, il s'agit d'un prêt qu'il faudra rembourser et ajouter ce paiement aux autres mensuellement.

Il aimerait que le gouvernement force la main aux compagnies d'assurances pour ajouter la pandémie aux critères d'indemnisation.

"On sait très bien que les activités ne vont pas reprendre à 100 % des le départ, donc si les assurances pouvaient couvrir ces pertes de revenus ça éviterait d'emprunter et de se mettre un peu plus dans le rouge." - Stéphane Loré, propriétaire restaurant Lo Ré.