Plus de 10 M$ pour la construction de logements sociaux en Estrie

Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent que plus de 1458 nouveaux logements sociaux et abordables, répartis en 79 projets, seront construits d'ici la fin de l'année 2022 dans la province. En Estrie, ce sont 54 nouveaux logements qui seront ainsi destinés à des clientèles ayant des besoins particuliers en matière d'habitation.

Le ministre fédéral du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Andrée Laforest, ont fait savoir qu'un investissement de près de 338 M$ sera alloué à ce projet d'envergure dans le cadre de la Seconde Entente Canada-Québec, concernant l’Initiative pour la création rapide de logements.

Ces logements s’adresseront entre autres aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale ou familiale, aux aînés, aux populations autochtones, aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir et aux personnes handicapées.

La région de l’Estrie obtiendra une contribution de 10 175 000 $. Deux villes sont visées par cette initiative, soit Val-des-Sources et Sherbrooke. La Villa Castonguay – Phase II à Val-des-Sources créera 20 nouveaux logements abordables pour les gens dans le besoin. À Sherbrooke, Mon Shack... Mes choix... Mon avenir! pourra accueillir 22 nouveaux locataires, tandis que la construction d'Une Place pour Toutes Maison Margot en ajoutera 12.

« Tous les Québécois méritent la tranquillité d’esprit qu’offre un chez-soi. Le financement annoncé aujourd’hui aidera grandement les personnes qui en ont le plus besoin. Ces projets permettront d’offrir rapidement de nouveaux logements aux personnes les plus vulnérables au Québec », souligne M. Hussen du Parti libéral du Canada.

Les deux ententes de l’Initiative pour la création rapide de logements combinées représentent un investissement total d’environ 517 M$. Depuis janvier 2021, ce sont ainsi près de 3 000 logements sociaux et abordables qui auront été créés selon les standards de construction reconnus au Québec, et ce, au bénéfice des Québécois dans le besoin.

« Les besoins en habitation sont importants dans les grandes villes, mais aussi dans nos régions. Les projets nous permettront aussi d’offrir rapidement une meilleure qualité de vie à des Québécoises et des Québécois dans le besoin », explique Mme Laforest, ministre de la CAQ.

De plus, le gouvernement du Québec s’engage à financer les suppléments au loyer de certains projets. Grâce à cette aide, les locataires admissibles débourseront seulement 25 % de leurs revenus pour se loger.