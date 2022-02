Plus de 690 M$ investis dans les zones d'innovation en Estrie

Le gouvernement du Québec réalise un engagement important en désignant les deux premières zones d'innovation du Québec, soit Sherbrooke quantique et Technum Québec. Il donne ainsi le coup d'envoi à ce chantier visionnaire et mobilisateur pour l'avenir de l'économie québécoise.

Le gouvernement a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant plus de 690 millions de dollars d'ici les cinq prochaines années pour réaliser des projets au cœur de ces zones d'innovation.

« Les zones d'innovation, c'est une vision qui me tient beaucoup à cœur. Je parlerais même d'un rêve que j'ai depuis longtemps pour le Québec. L'idée a germé avec le projet Saint-Laurent, que j'ai présenté dans un livre. Le point de départ, c'est de dire que le Québec a un potentiel immense pour innover dans des domaines prometteurs, pour être un leader de l'économie de l'avenir », a révélé le Premier ministre du Québec François Legault, de passage à Sherbrooke jeudi.

Pour cette occasion, le premier ministre était accompagné du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre pour les volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation, M. Donald Martel.

« Je suis convaincu que le Québec a tout ce qu'il faut pour se mesurer aux meilleurs. On a des universités de calibre mondial, des entrepreneurs créatifs et des travailleurs talentueux dans toutes les régions. On ne doit surtout pas avoir peur d'être ambitieux pour notre avenir », a conclu le premier ministre.

Misant sur les forces du Québec, les zones d'innovation regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat qui favoriseront la culture de l'innovation pour attirer plus d'investissements, générer plus de recherche et contribuer de façon durable à leurs communautés.

DES ZONES À SHERBROOKE ET BROMONT

Des investissements de plus de 435 millions de dollars seront réalisés dans la zone d'innovation Sherbrooke quantique. De ce montant, 131 millions sont injectés par le gouvernement du Québec pour soutenir 13 projets, dont l'installation en Estrie du quatrième ordinateur quantique d'IBM hors États-Unis. Il s'agit de l'un des ordinateurs quantiques commerciaux les plus performants au monde. « À Sherbrooke, on va se concentrer sur les sciences quantiques. L'Université de Sherbrooke est une pionnière dans ce domaine, et la zone d'innovation permettra d'aller encore plus loin », a indiqué M. Legault.

Le gouvernement confirme par ailleurs que Technum Québec, qui oeuvre dans le secteur des technologies numériques à Bromont, bénéficiera d'un soutien financier pour favoriser la réalisation de ses projets et son développement comme zone d'innovation. Des investissements de plus de 255 millions de dollars sont prévus dans cette zone d'innovation. « La zone d'innovation Technum Québec est un exemple à suivre. Elle prend appui sur des expertises reconnues et un écosystème dynamique déjà bien établi et à l'avant-plan de la scène mondiale », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.