Plus de mesures au Québec, plus d'achalandage dans les centres de ski

Avec le temps des fêtes qui bat son plein, les gens sont nombreux à profiter des congés pour pratiquer leurs activités hivernales préférées. Dans les centre de ski de l'Estrie, l'achalandage est particulièrement important depuis le début des vacances.

Contrairement à la saison dernière, les montagnes peuvent opérer à pleine capacité dans les pentes de ski et les remontées mécaniques.

Le resserement des mesures sanitaires annoncé il y a deux semaines, dont la capacité réduite dans les espaces interieurs, impose cependant certaines contraintes aux centres de ski. C'est notamment le cas à la station de ski de Bromont.

En raison de la réduction de 50% de la capacité des espaces intérieurs, il y a moins de places disponibles pour les gens qui entrent diner, par exemple. « On est capable de pouvoir opérer de façon correcte. C'est certain que dans nos points de services ça peut être un peu plus long, on ne se le cachera pas. Donc on demande la collaboration de l'ensemble de nos clients », a révélé Marc-André Meunier, directeur des ventes et du marketing chez Bromont, montagne d'expériences.

M. Meunier a toutefois soutenu que pour ce qui est des activités à l'extérieur, tout va bon train. « On se doutait bien que le ski allait être populaire pendant la période actuelle. C'est sur que c'est une belle activité extérieure, on peut le faire en famille et les gens sont disponibles. C'est certain que, côté remontée mécanique, ça va plutôt bien. Cette année, on a la chance de pouvoir opérer à 100% », a-t-il conclu.

Avec les informations d'Amélie Paquette, Noovo Info