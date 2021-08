Plusieurs chantiers routiers lancés cette semaine à Sherbrooke

La patience des automobilistes sera mise à l'épreuve dans les prochaines semaines à Sherbrooke.

À compter de mercredi et ce jusqu'au 27 août, des travaux de réfection de la rue Galt Ouest, entre les rues Frédéric-Paré et Jolliet entraîneront des ralentissements.

La circulation sur la rue Galt Ouest se fera en alternance pendant la majeure partie des travaux. Les automobilistes seront invités à emprûnter le boulevard de l'Université pour éviter ce chantier.

Le 9 août, la Ville a débuté des travaux de reconstruction sur le chemin des Pèlerins entre les deux extrémités de la rue du Baron.

Ce chantier doit se terminer le 5 novembre.

Jusqu'au 15 octobre, il y aura réfection de la rue Brûlotte entre la rue Louise et la 12e Avenue Nord et l'ajout d'un trottoir. La rue Montpellier fera aussi l'objet de travaux de réfection entre la 12e Avenue Nord et la rue Brûlotte.

Ce chantier doit aussi se terminer le 15 octobre.

Jusqu'au 29 octobre, il y aura reconstruction de la rue de Lisieux, entre les rues Lachine et Delorme et reconstruction d'une partie des rues de Cherbourg et Forest, entre les rues Galt Ouest et Tétreault.

Travaux à l'intersection des rues King Ouest et Belvédère

Des ralentissements sont aussi à prévoir mardi et mercredi à l'intersection des rues King Ouest et Belvédère au centre-ville.

Afin de diminuer les impacts sur la circulation, les travaux se feront en dehors des heures de pointe du matin et du soir.

Des voies, dans chacune des directions de l'intersection, seront fermées successivement entre 9 h et 15 h pour permettre le prélèvement d'échantillons de sol dans l'axe des traverses piétonnes.