Plusieurs mois de travaux sur la rue Galt Ouest au centre-ville

C'est lundi que la Ville de Sherbrooke débute la reconstruction de la rue Galt Ouest, entre les rues Alexandre et Belvédère Sud au centre-ville. Ce chantier s'étirera jusqu'au début du mois d'août.

Les travaux consistent en la reconstruction des infrastructures souterraines et la Ville en profitera pour faire un réaménagement complet de la rue Galt Ouest.

Ainsi, le stationnement sur rue ne sera plus permis et l’espace récupéré permettra d'aménager des bandes cyclables unidirectionnelles, un feu de circulation sera installé pour les piétons devant le parc Alfred-Élie-Dufresne et un terre-plein central végétalisé sera ajouté.

Durant le chantier, la circulation automobile de transit sera interdite, mais la circulation locale et piétonne sera permise et les commerces demeureront ouverts et accessibles en tout temps.

La machinerie s'installera d'abord à l'angle de la rue Alexandre, puis elle se dirigera progressivement jusqu'à l'intersection de la rue Belvédère Sud.

Le chemin de détour proposé durant la durée des travaux se fait via les rues Belvédère Sud, King Ouest et Grandes-Fourches Sud.

Ces travaux représentent un investissement de 7,7 millions $, dont 1,1 million $ provient d'une subvention octroyée en vertu du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.