Plusieurs nouveaux chantiers routiers à Sherbrooke

Six nouveaux chantiers routiers seront lancés à Sherbrooke dans les prochains jours.

Les trois premiers coïncident avec la fin des classes, car ils se trouvent à proximité d’écoles.

D’abord, un resurfaçage de la chaussée a commencé hier sur le boulevard du Mi-Vallon, entre les rues Marini et Marie-Claude jusqu’au 10 juillet prochain. Le tronçon sera entièrement fermé et les automobilistes devront faire un détour par les rues du Pavillon, de la Pépinière, Magloire et Marini. Pour accéder au quartier par le nord, il est fortement recommandé d’emprunter le boulevard René-Lévesque.

Ensuite , à l’intersection des rues Kennedy Nord et Félix-Hébert, des avancés de trottoirs seront ajoutées. L’endroit sera fermé entre 7h et 16h aujourd’hui et demain. Les automobilistes devront faire un détour via les rues Mont-Plaisant, Morkill, Félix-Hébert et Saint-François. Des travaux de pavage suivront sur la rue Kennedy Nord, entre les rues Terrill et Mont-Plaisant, dans la première moitié du mois de juillet.

Finalement, la réfection de la rue Galt Ouest , entre les rues Maurice-Duplessis et du Saint-Esprit, débutera plus tard cette semaine et s’échelonnera sur une dizaine de jours. La rue sera entièrement fermée et les automobilistes devront effectuer un détour par les rues avoisinantes.

Pour ce qui est des trois autres chantiers, mentionnons les travaux de pavage qui seront entrepris sur la rue King Ouest , entre les rues J-A-Bombardier et Radisson. Ces travaux visent à éliminer les ornières qui s’y trouvent actuellement. Ce chantier devrait être actif pendant au moins 5 jours. Des ralentissements sont à prévoir puisque deux voies seront fermées et une seule voie sera accessible dans chaque direction.

De plus, des modifications seront apportées aux feux de circulation sur la rue Galt Ouest , à la hauteur de la rue Laurier (près du pont Joffre). Pendant les travaux, certaines voies de circulation seront potentiellement retranchées et les feux de circulation seront en mode clignotants ou hors service. Des ralentissements sont à prévoir dans ce secteur jusqu’au 9 juillet.

Finalement, un chantier s’ajoute sur la 12e Avenue Nord où des travaux sont déjà en cours. Des travaux de reconstruction d’un égout collecteur seront entrepris entre la rue James-Quintin et la bretelle d’accès situées au nord de l’autoroute 610. Des ralentissements sont à prévoir pendant un ou deux jours, la semaine prochaine, en dehors des heures de pointe.

La Ville de Sherbrooke rappelle que le Service de police de Sherbrooke est présent sur les chantiers routiers afin de faire respecter la réglementation.