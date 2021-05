Pneu Deauville : 2 causes expliquent l'accident mortel selon la CNESST

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail retient deux causes pour expliquer l'accident de travail mortel survenu chez Pneu Deauville à Sherbrooke en novembre dernier.

L'enquête démontre que l'absence de formation et de supervision adéquates a amené le travailleur à utiliser une méthode de travail dangereuse et des erreurs dans l'assemblage de la jante ont entraîné l'explosion de la roue et la projection d'une partie de la jante qui a atteint Mario Lequin à la tête.

L'homme est décédé quelques jours plus tard de ses blessures.

À la suite de cet accident, la direction de Pneu Deauville a pris la décision de ne plus travailler sur des pneus de véhicules lourds.

La CNESST rappelle que pour prévenir les accidents lors du gonflage d’un pneu de véhicule lourd, l’employeur doit s’assurer que cela se fait avec un dispositif de retenue, comme une cage, une chaîne et un assemblage de barres, ce qui empêche la projection de composants de roue.