Point de vente de stupéfiants démantelé dans le nord de Sherbrooke

Le groupe régional Accès cannabis du Service de police de Sherbrooke et de la Régie de police de Memphrémagog a mené une perquisition antidrogue mercredi.

Les agents sont débarqués au 940 rue Musset à Sherbrooke, dans le nord de Sherbrooke. L'endroit servait de point de vente de stupéfiants.

Ce sont des informations du public qui ont permis aux policiers de faire cette opération après une enquête de plusieurs semaines.

Le groupe d'intervention du SPS a participé à cette opération.

La perquisition a permis de mettre la main sur 31,35 grammes de cannabis séchés, 8 grammes de résine de cannabis, 11,97 grammes de crack, 25,15 grammes de cocaïne, 115 comprimés de cannabis en gélule, un wax pen d'huile de cannabis, un dispositif pour produire un aérosol destiné à être inhalé par la bouche.

Les policiers ont aussi saisi comme bien infractionnel un véhicule Toyota Tundra 2019, 2860$ en argent canadien, des listes de comptabilité et trois balances électroniques.

Des arrestations sont à venir dans cette affaire

Pour le moment, personne n'a été arrêté en lien avec cette opération policière.

Des accusations de trafic de crack et cocaïne, possession pour fins de trafic de crack et cocaïne, possession de crack et cocaïne, possession de stupéfiants et de possession de cannabis dans le but de vendre et de distribuer pourraient être déposées une fois les arrestations effectuées.