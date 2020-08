Près de 1.4M$ pour soutenir des projets Estriens

Pas moins de 69 projets d'organismes communautaires de l'Estrie sont soutenus par le Fonds d'urgence pour l'appui communautaire.

La ministrede l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau en a fait l'annonce ce matin.

« Depuis le début de la pandémie, nos organismes communautaires sont au front et subissent de plein fouet les conséquences de la COVID-19 sur leurs activités et les services à la population. L'aide du gouvernement fédéral déployée via ce fonds d’urgence et administrée par des partenaires solides tels que Centraide Estrie et la Fondation communautaire de l'Estrie, vise à reconnaitre l'apport décisif qu'ont nos organismes locaux sur la communauté en cette période difficile. Notre soutien à l'échelle du pays se traduit dans la région par des investissements importants de près de 1,4 million de dollars pour une soixantaine d'organismes de chez nous, ici dans les Cantons-de-l'Est »- Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.