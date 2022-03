Présence policière accrue dans les sentiers de motoneige ce week-end

Les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec interviendront de façon intensive dans les sentiers de la région de la Mauricie demain.

Réalisée dans le cadre des Opérations IMPACT véhicules hors route (VHR), avec la collaboration de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et du ministère des Transports, cette présence policière accrue vise à sensibiliser les conducteurs de VHR quant aux comportements responsables et sécuritaires à adopter.

Des interventions seront effectuées dans les sentiers de même ainsi que dans les croisements des chemins publics.

Ces opérations sont mises en place afin de permettre un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour tous les usagers qui circulent dans les environs.

Plus particulièrement, les policiers porteront une attention à la capacité de conduire affaiblie le respect des limites de vitesse ainsi que de la signalisation.

Rappelons par ailleurs que, pour le VHR, la limite de vitesse maximale dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads et 70km/h pour les motoneigistes.

De plus, tous doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers. Les personnes âgées de 16 et 17 ans, en plus d'obtenir un certificat d'aptitude délivré par les différentes fédérations, doivent détenir un permis de conduire en règle.

« Les quadistes et motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduire affaiblie par la drogue, l'alcool ou une combinaison des deux », écrit la Sûreté du Québec.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Circulez sur les sentiers balisés et évitez les plans d'eau non balisés : l'état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui s'aventurent hors des sentiers;

Évitez de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l'itinéraire prévu;

Soyez particulièrement vigilant à la croisée d'un chemin public;

Gardez la droite en tout temps;

Respectez la signalisation;

Ajustez votre vitesse en fonction des conditions météorologiques et des sentiers.

Pour de plus amples informations, consultez les sites suivants : Québec.ca/LoiVHR et Québec.ca/SécuritéVHR