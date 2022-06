PRIMEUR: Canards du Lac Brome veut sauver ses emplois

La situation précaire dans laquelle ont été plongés quelque 300 employés de Canards du Lac Brome en avril dernier semble vouloir s’améliorer.

Rappelons qu'en raison d'éclosions de grippe aviaire dans quatre de ses usines, l'entreprise avait annoncé la mise à pied temporaire d’une majorité de ses employés.

Le propriétaire de Canards du Lac Brome, Mario Côté, compte toutefois se battre pour garder son personnel.

L’entreprise souhaite maintenant utiliser deux de ses sites pour faire de la découpe de porcs, en attendant la reprise normale des activités d’élevage de canards. Les deux sites visés sont ceux de Val-des-Sources et d’Ascot Corner. Plusieurs emplois éviteront donc le couperet.

Les demandes auprès de l'Agence canadienne d’inspection des aliments ont d'ailleurs déjà été envoyées il y a une quinzaine de jours. «Les équipements sont presque tous en place, on attend juste les autorisations, qu'on devrait avoir cette semaine si tout va bien», espère l'entrepreneur.

Les employés qui seront transférés suivent actuellement des formations, «parce que la découpe de canards et de la viande de porc, ce n'est pas la même chose», soutient Mario Côté.

Appelé à établir combien d’emplois avaient été maintenus et combien de mises à pied avaient jusqu’ici été nécessaires, le propriétaire n’a pu fournir de chiffres précis. Le nombre d’employés remerciés temporairement ne seraient cependant pas si nombreux. «On n’a pas de nombre aujourd’hui, mais on va en savoir plus dans environ 10 jours», précise-t-il.

Étant également propriétaire d'élevages de porcs et d'usines de découpe, M. Côté pense que cette solution permettra non seulement de conserver la majorité de ses employés, mais aussi de répondre à un besoin dans l’industrie porcine.

«On va être capable de découper plus de porc et d'aller chercher des marchés plus lucratifs. Ça ne peut pas nuire, et ça va aider Canards du Lac Brome en même temps», explique-t-il.

Les employés qui travaillaient dans les élevages de canards ont quant à eux pu être relocalisés en grande majorité dans d’autres fermes du groupe Mario Côté.

«On leur a tous proposé. Il y en a quelques-uns qui ne nous suivront pas, mais les autres, en grande partie, suivent la compagnie», assure l’entrepreneur.

«Si on veut repartir, ça nous prend une bonne base, et c'est pour ça qu'on met tout en œuvre pour le faire. Ça va nous permettre, quand on va être prêt, et si tous les astres s'alignent, d'être capable de repartir.»

L’objectif est de commencer dans un premier temps la découpe à Val-des-Sources, puis dans un second temps, à Ascot Corner.

Mario Côté reconnaît que certains de ses employés ne souhaiteront pas changer de vocation du jour au lendemain. «En les changeant de poste, c'est certain qu'on va en perdre. Mais c'est pour ça qu'on fait tout pour en perdre le moins possible», soutient-il.

L'AVENIR DE CANARDS DU LAC BROME

Les sites de Canards du Lac Brome sont complètement vides depuis vendredi dernier.

Même si ce sont seulement quatre des quatorze usines qui ont été contaminées, chacune d'elles subit actuellement un long et rigoureux processus de nettoyage. «On les nettoie toutes de la même façon pour les remettre à la perfection», a indiqué Mario Côté. Présentement, deux usines ont été entièrement décontaminées.

Le propriétaire du Groupe Mario Côté estime qu'il lui faudra un minimum de 10 ou 11 mois avant les prochaines livraisons de produits de Canards du Lac Brome. Pour le moment, sa priorité est de maintenir en poste tous ceux et celles qui vivent dans l'incertitude depuis la mi-avril.

Avec les informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix, Noovo Info