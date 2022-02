Projet de 17 M$ pour l'église Plymouth-Trinity de Sherbrooke

L'église Plymouth-Trinity située sur la rue Dufferin à Sherbrooke pourrait devenir la pièce maitresse d'un projet de relance du centre-ville de 17 M$. Ce hub créatif baptisé La Flèche-Trinity est notamment piloté par l’organisme Sporobole et le Conseil de la culture de l’Estrie.

La Petite boîte noire, La Maison des arts de la parole, CFLX, Cinémathèque Estrie, Hub numérique Estrie, Pôle culturel Estrie et Fabrication culturelle Estrie sont aussi associés au projet.

L’église serait transformée en cinémathèque et un bâtiment de 45 000 pieds carrés serait construit à l'arrière. On y retrouverait des résidences d'artistes, un studio de tournage et des locaux de création.

Les élus ont accepté mardi soir d'investir 650 000$ pour l'achat du bâtiment religieux et d'en faire don aux organismes promoteurs du projet.

Cette somme provient du programme du gouvernement du Québec pour la relance post-covid des centres-villes. Le plan doit être déposé au ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le but d'obtenir une subvention de 1,2 M$ pour la relance du centre-ville de Sherbrooke.

Cette somme permettrait de réaliser trois autres projets pour la revitalisation du centre-ville.

Le déménagement du projet Espace TI au centre-ville, le lancement d'une démarche de marketing territorial qui mènera au développement de l'identité et de la marque du centre-ville et la création d'un fonds de soutien à des initiatives de rayonnement des entreprises du centre-ville.