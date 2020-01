Projet Galt Ouest : des entraves à prévoir dès mardi à Sherbrooke

Plusieurs immeubles liés au projet Galt Ouest seront démolis la semaine prochaine à Sherbrooke.

Le projet vise à reconstruire le tronçon de la rue Galt Ouest située entre les rues Alexandre et Belvédère Sud pour notamment changer les conduites d'égout et d'aqueduc. Un immeuble de six étages comprenant 116 logements sera aussi construit dans le secteur, en partenariat avec l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke.

Ces travaux entraîneront dès mardi des entraves importantes sur une portion de la rue Galt Ouest. D'immenses poteaux seront notamment érigés dans le trottoir adjacent au chantier afin d'installer une haute palissade protectrice. Les travaux entraîneront aussi la fermeture de la rue Galt Ouest, une voie à la fois, et ce pour quelques jours.

Sherbrooke précise qu'il n'y aura toutefois aucune entrave à la circulation automobile durant les heures de pointe du matin et du retour à la maison.

Steve Lussier, maire de Sherbrooke "Le début des travaux sur la rue Galt Ouest fait partie des grands chantiers de la revitalisation du centre-ville de Sherbrooke qui se dérouleront au cours des prochaines années."

ENTRAVES RELIÉES AU PROJET GALT OUEST

Mardi 28 janvier, dès 9h, pour quelques heures, une voie de la rue Galt Ouest sera fermée, soit celle en direction ouest qui est adjacente aux travaux.

Dans les heures suivantes, la deuxième voie de la rue Galt Ouest en direction ouest sera fermée afin que l'entrepreneur puisse commencer la démolition de quatre bâtiments, soit les trois situés près de la rue Alexandre et celui situé en retrait de la rue Galt Ouest. Cette fermeture sera effective jusqu'à 15 h mardi ainsi que les deux jours suivants (mercredi 29 janvier et jeudi 30 janvier), de 9 h à 15 h. Lors de cette fermeture, les deux voies restantes de la rue Galt Ouest seront accessibles à raison d'une seule voie dans chaque direction. Des ralentissements importants sont donc à prévoir entre 9 h et 15 h.

La décontamination intérieure des cinq autres bâtiments se poursuivra au cours des prochaines semaines afin que ces immeubles puissent aussi être démolis. D'autres entraves similaires sont donc à prévoir sur la rue Galt Ouest. Les travaux de démolition devraient être terminés d'ici la fin mars 2020.

LE PROJET GALT OUEST

Les conduites d’égout et d’aqueduc de cette portion de la rue Galt Ouest ont près de 100 ans. Elles sont à la fin de leur vie utile et doivent être reconstruites. Dans le cadre de ces travaux majeurs, les voies de circulation seront élargies. L’aménagement d’une piste cyclable et de trottoirs sécuritaires, la construction d’un terre-plein central et la plantation d’arbres sont aussi prévus.

Ces travaux nécessitent la démolition des neuf immeubles situés du côté nord de la rue Galt Ouest. Il s’agit de bâtiments en très mauvais état et dont les 70 logements n’étaient pas tous occupés. La Ville a fait l’acquisition de ces propriétés et elle a accompagné les locataires dans leur déménagement.

Pour remplacer les immeubles démolis, un nouveau bâtiment de six étages comprenant 116 logements accessibles et abordables sera construit, en partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke. Le parc Alfred-Élie-Dufresne sera également agrandi.

La Ville de Sherbrooke prévoit injecter un peu plus de 6 M$ pour l'acquisition des bâtiments et leur démolition ainsi que pour la décontamination du terrain. La reconstruction de la rue Galt Ouest entraînera quant à elle des investissements de 3 M$, soit 1,9 M$ de la Ville et 1,1 M$ provenant d'une subvention du Programme d'infrastructures Québec-municipalités.