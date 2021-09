Projet-pilote de dépistage du cancer du poumon au CIUSSS de l'Estrie

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS offre maintenant le dépistage du cancer du poumon aux fumeurs et ex-fumeurs de 55 à 74 ans avec des risques de développer un cancer du poumon.

Le dépistage se fera en semaine à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke et durant la fin de semaine à l’Hôpital Fleurimont.

Il s'agit d'un projet-pilote annoncé en juin dernier par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Il se déroulera dans huit établissements de la province.

Le cancer du poumon est le cancer le plus souvent diagnostiqué au Québec.

C’est aussi la principale cause de mortalité par cancer, en 2018, il y a eu 555 nouveaux cas de cancer pulmonaire en Estrie et la maladie est responsable d’environ 35 % des décès par cancer chez les 65 à 74 ans de la région.

Pour avoir droit au test de dépistage, il faut respecter certains critères, avoir entre 55 et 74 ans, vous fumez depuis au moins 20 ans de manière continue ou discontinue et avoir fumé pendant au moins 20 ans de manière continue ou discontinue et vous avez arrêté depuis moins de 15 ans.

« Actuellement, environ 70 % des cas de cancer du poumon sont détectés aux stades 3 et 4, plus avancés. Ce que nous voulons, c’est déceler 70 % de ces cancers aux stades 1 et 2, quand la maladie est plus facile à traiter », commente la Dre Nicole Bouchard, pneumologue au CIUSSS de l’Estrie – CHUS et responsable du dépistage pour le réseau Estrie-Montérégie.