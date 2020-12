Prolongement de l'autoroute 410: le nouveau tronçon est accessible

Automobilistes, vous pouvez dès aujourd'hui emprunter le nouveau tronçon de l'autoroute 410 à Sherbrooke.

Le ministère des Transports annonce officiellement sa mise en service, soit la fin de la phase 2 du prolongement de l'autoroute 410.

Ce projet d'envergure de 75M$ a été financé par le gouvernement du Québec et le fédéral.

Le nouveau segment de quatre kilomètres de l’autoroute Jacques-O’Bready permettra aux usagers de gagner du temps lors des déplacements.

« Le but ultime du projet était de construire une voie pour contourner le noyau urbain de Lennoxville. On souhaite améliorer la fluidité et la sécurité lors des déplacements. Ce tronçon permet d'offrir un nouveau chemin de transit aux camionneurs. Il va aussi permettre aux usagers des villes environnantes d'avoir un accès direct aux autoroutes 10 et 55. » -La porte-parole du MTQ, Dominique Gosselin.