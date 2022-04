Promoteur de la vie: nouvelle cohorte 2022 pour le CEPS Drummond

Le Centre d’écoute et prévention suicide Drummond présente officiellement la nouvelle cohorte de son projet Promoteur de la vie.

Mis au point il y a un an, ce plan de partenariat corporatif souhaite mettre de l'avant le mieux-être psychologique en milieu de travail.

Une quinzaine d’organisations de la MRC Drummond ont pris part au projet jusqu'à présent.

« La santé mentale en milieu de travail est une priorité pour de plus en plus d’entreprises de la région. Se positionner comme un employeur qui a à coeur le bien-être de ses employés est extrêmement bénéfique pour le recrutement, surtout lorsque des mesures sont réellement mises en place pour sécuriser l’environnement de travail », souligne Sandrine Van Houtte, directrice générale du CEPS Drummond.

Cette année, ce sont 5 nouvelles organisations qui s'ajoutent au projet lancé par l'organisme spécialisé en écoute et en prévention du suicide.

Promutuel Assurance Centre-Sud, Vingt55, Aéroénergie, Quality Suites Drummondville et Josée Gélinas, coach de gestion, les nouveaux Promoteurs de la vie, ont tous choisi d'aller de l'avant avec ce parteneriat.

Lors du lancement de la première cohorte en avril dernier, on comptait 7 entreprises

partenaires. « Nous sommes très satisfaits de voir qu’un an plus tard, nos partenaires ont plus que doublé! Ça prouve que les employeurs veulent faire une différence dans la communauté », conclut la DG.