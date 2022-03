Québec solidaire recrute l'avocate Kenza Sassi dans Orford en Estrie

Québec solidaire continue de faire le plein de candidates et de candidats dans la région en vue des prochaines élections générales au Québec. La formation politique confirme que l'avocate Kenza Sassi sera candidate à l'investiture dans la circonscription d'Orford en Estrie.

Me Sassi est détentrice d'un MBA de l'Université Sherbrooke et doctorante en droit à l'Université de Montréal. Après avoir travaillé dans la région de Québec, Kenza Sassi est revenue s'établir en Estrie, sa région d'adoption et où elle a grandi.

" C'est avec grande fierté et fébrilité que j'annonce que je me joins à Québec solidaire en vue de la campagne électorale de 2022. J'ai hâte de mettre mon expertise professionnelle et mes connaissances du droit au profit de l'équipe de candidats solidaires. Pour moi, il n'y avait aucun doute : c'est maintenant que je devais sauter dans l'arène politique, les enjeux sont trop urgents pour rester les bras croisés. Qu'on pense à la crise climatique et la crise du logement, c'est aujourd'hui qu'on doit agir pour de meilleurs lendemains ", affirme Kenza Sassi.

Dans les dernières semaines, Québec solidaire a confirmé la candidature de la Dre Mélissa Généreux dans la circonscription de Saint-François, celle du maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, dans la circonscription de Richmond et Marilyn Ouellet dans Mégantic.