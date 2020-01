Québec verse 5M$ pour soutenir Destination Owl's Head

Québec octroie 5M$ pour soutenir le plan de développement de la montagne d'Owl's Head.

L'aide financière accordée à Destination Owl's Head soutiendra le plan d'investissement de 10M$ visant les opérations liées au ski et au golf.

Ce projet vise, entre autres, l'achat d'équipement pour fabriquer de la neige et d'une remontée mécanique.

Québec verse également 6 000$ à l'entreprise pour qu'elle puisse mettre sur pied une plateforme transactionnelle.

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Votre gouvernement est fier d'appuyer les initiatives qui permettent aux entreprises d'ici de se démarquer et de faire du Québec une destination de calibre mondial. Le projet ambitieux de l'entreprise Destination Owl's Head a tout pour séduire les amateurs de plein air, été comme hiver. Non seulement la modernisation de cette station touristique, véritable joyau pour la région, contribuera au développement économique et touristique des Cantons-de-l'Est, mais elle incitera également les visiteurs d'ici et d'ailleurs à venir découvrir les nombreuses richesses que le Québec a à offrir. »