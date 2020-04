Quelques bonnes nouvelles en Estrie

Voici quelques bonnes nouvelles d’un peu partout en Estrie !

Dons à des banques alimentaires

Des producteurs agricoles de l’Estrie se sont unis pour faire un don impressionnant de nourriture à des banques alimentaires de la région. Au total, 12 550$ d’aliments sont remis à Moisson Estrie, qui répartira le tout auprès de 47 organismes estriens.

Le premier don, 656 kg (1 450 lb) représente environ 2 900 portions, d’une valeur de 6 150$

« C’est l’initiative de la Tablée des Chefs qui a fourni 800 000 repas aux Banques alimentaires du Québec qui m’a inspiré. Les administrateurs des Producteurs de bovins de l’Estrie ont tout de suite accepté de donner le premier 2 500 $ qui a ensuite fait boule de neige »

André Tessier, producteur de bovins à Wotton et président des Producteurs de bovins de l’Estrie.

C’est à ce moment que la Fédération de l’UPA-Estrie, les Agricultrices de l’Estrie, le Syndicat de la relève agricole de l’Estrie ainsi que le Syndicat local de l’UPA du Val-St-François et de Sherbrooke se sont joints à eux pour faire des dons.

Toute la viande provient de la Boucherie Face de Bœuf qui a elle aussi contribué au don commun.

Les syndicats de l’UPA du Haut-St-François, des Sources et de Coaticook, de même que les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont aussi fait différents dons alimentaires, mais directement à la banque alimentaire de leur secteur.

La somme des dons est donc de 12 550$.

Des intervenants en renfort à la DPJ de l’Estrie

30 intervenants provenant du milieu scolaire ont volontairement accepté, pendant cette pause scolaire, de venir aider les équipes de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

Parmi eux, des techniciens en éducation spécialisée, psychoéducateurs et psychologues sont là pour travailler principalement avec les équipes de l’évaluation et orientation. Il s’agit de l’étape suivant la réception et le traitement des signalements.

Ceux-ci seront présents jusqu’à la fin de l’orientation dans le dossier.

Ils proviennent tous des commissions scolaires du Val-des-Cerfs, de la Région-de-Sherbrooke, des Sommets et des Hauts-Cantons.

Chants entre élèves et enseignants

Chaque année, les élèves de 6e année de l’école primaire Sacré-Cœur chantent la chanson thème de l’école à leur graduation. En cette période de confinement, des élèves de 5e et 6e et des enseignants se sont rassemblés virtuellement pour l’interpréter.