Ralentissement dans le marché immobilier du Centre-du-Québec

Le marché immobilier connaît un ralentissement depuis le début de l'année dans le Centre-du-Québec, avec un repli de 9% comparativement à la même période en 2021.

C'est en partie en raison de la baisse de 28% du nombre de transactions à Victoriaville, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Cependant, les ventes ont augmenté de 11% à Drummondville, soit la plus forte hausse dans la province.

Comme partout au Québec, le prix des propriétés est toujours en forte croissance dans la région.

Le prix médian pour une maison unifamiliale à Drummondville est en hausse de 25 %, alors qu'à Victoriaville, une maison se vend à 17% plus cher qu'en 2021. « Le prix des propriétés a connu des gains plus élevés dans la région, avec une croissance des prix médians atteignant 26 % pour les unifamiliales et 18 % pour les plex », peut-on lire dans le rapport du premier trimestre de 2022 de l'APCIQ.

Finalement, les nouvelles inscriptions, toutes catégories de propriétés confondues, ont augmenté de 5% dans le Centre-du-Québec.

