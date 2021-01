Recherches avancées: l'UdeS maintenant partenaire de Bell

L'Université de Sherbrooke s'associe avec Bell afin de mener des projets axées sur la recherche et l'innovation dans le domaine des télécommunications sans fil.​

Pour se faire, les systèmes de communication avancés de la 5G sans fil de Bell seront installés à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique.

Par voie de communiqué, on précise que cette association a aussi pour but de développer des technologies dans des secteurs tels que l'Internet des objets, le manufacturier innovant et la gestion intelligente de l'énergie.