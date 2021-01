Reconfinement au Québec: voici ce qui a été annoncé

C’est maintenant confirmé: le premier ministre François Legault annonce le reconfinement du Québec, effectif dès samedi prochain et ce jusqu'au 8 février.

Ce confinement inclut l’ensemble des entreprises non essentielles, alors que le télétravail sera obligatoire. Les épiceries et les pharmacies devront fermer à 19h30, à l'exception des stations-service et pharmacies, qui pourront rester ouvertes.

Deux changements par rapport au confinement actuel: les cueillettes seront maintenant autorisées dans les commerces. De plus, les lieux de cultes devront fermer, à l'exception de la célébration de funérailles, où 10 personnes seront admises.

« On est dans une course contre la montre. En ce moment, le virus va plus vite que nous et pour le ralentir, on a besoin d’un traitement choc. » - François Legault, premier ministre du Québec

Pour ce qui est du secteur de la construction et du secteur manufacturier, ceux-ci auront l’autorisation de poursuivre leurs activités, mais seulement pour ce qui est essentiel. C'est aux responsables de ces secteurs de déterminer ce qu’ils considèrent comme essentiel.

Couvre-feu

Pour ce qui est du couvre-feu, celui-ci aura bel et bien lieu pour la durée du confinement. Ainsi, il sera interdit de circuler dans les rues à partir de 20h, et ce, jusqu’à 5h le lendemain.

Les policiers auront comme mandat d'intercepter les personnes dans les rues en dehors des heures permises. Les personnes qui ne respectent pas cette mesure s'exposent à une amende allant de 1000 à 6000$.

Les modalités plus précises concernant l’application de ce couvre-feu seront connues lors d’une conférence de presse avec la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, demain, le 7 janvier.

« Le couvre-feu passe un signal et permet de baisser les possibilités de contact entre les gens », explique le directeur national de la santé publique du Québec, Horacio Arruda. Il explique que la hausse des cas que l'on voit présentement est le résultat des petits rassemblements qui ont eu lieu durant la période des fêtes. Dr Arruda dit avoir remarqué une diminution dans le respect des mesures de protection (comme le port du masque, le lavage des mains, la distanciation) et presse les citoyens de reprendre les bonnes habitudes.

Éducation

Pour ce qui est des écoles primaires, pas de changement à l'horaire prévu. Cependant, les élèves de cinquième et sixième année devront porter le masque ou le couvre-visage en tout temps.

Pour ce qui est des écoles secondaires, il y aura une semaine de plus en enseignement à distance. De plus, 2 masques de procédures seront fournis, chaque jour, afin de le porter en tout temps.

Une conférence de presse avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, est prévue vendredi. Il sera question, entre autre, de la réorganisation des contenus, des examens, de la ventilation et de mesures d'aide en santé mentale pour les jeunes.

Rien n'a été dit du côté de l'éducation supérieure.

Les CPE et les garderies restent ouvertes.

Vaccination

François Legault a tenu à remettre les pendules à l'heure: le Québec est capable de vacciner et de le faire rapidement. Il a décoché une flèche à l'endroit du premier ministre fédéral, Justin Trudeau, lui demandant de s'occuper de bien gérer les aéroports, au lieu de donner des leçons aux provinces. Il a ajouté que le Québec « est capable d'en prendre » des doses de vaccin.