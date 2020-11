Record de cas de coronavirus en une journée en Estrie

L'Estrie vient de connaître la hausse la plus importante du nombre de cas de la COVID-19 depuis le début de la pandémie avec 90 selon le bilan de dimanche de la santé publique.

La MRC des Sources est le secteur le plus touché avec 29 nouvelles personnes infectées. La situation est suivie de près aussi à Granby et Lac-Mégantic.

À Sherbrooke, la santé publique rapporte 22 nouvelles infections dimanche et aucun décès ne s’ajoute selon le plus récent bilan. Le total est toujours de 46.

Devant l'augmentation des cas de coronavirus, les aînés vivant en résidences privées pour aînés situés dans les MRC de la Haute-Yamaska, du Granit et des Sources ne pourront recevoir que deux visiteurs au lieu de six.

Cette mesure est normalement appliquée en zone rouge, mais la Direction de la santé publique de l'Estrie a obtenu une dérogation de Québec.

L'Estrie est toujours en alerte modérée, soit au niveau orange. Selon un communiqué du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, il est trop tôt pour mentionner si la région ou un secteur de son territoire passera au rouge.

Le point sera fait lundi lors de la conférence de presse de la santé publique.

"Nous avions vu la cadence monter au cours de la dernière semaine avec des données dépassant nos plus grosses journées de la première vague. Tous les groupes d’âge et les secteurs de notre territoire sont touchés, mais nous avons trois zones plus critiques : les secteurs d’Asbestos, de Lac-Mégantic et de Granby où de nouvelles mesures plus restrictives ont été mises en place pour freiner la propagation."- Dr Alain Poirier, directeur de santé publique en Estrie.