Réfection de la route verte et ajout de pistes cyclables à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke compte investir 1 406 150 $ pour l'aménagement de quatre voies cyclables.

Ce montant inclut une aide financière de 545 667 $ du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide au développement des transports actifs dans les périmètres urbains.

Le plan prévoit l'aménagement de bandes cyclables unidirectionnelles et de chaussées désignées sur les rues McManamy et Denault, entre la rue Belvédère Sud et le pont Jacques-Cartier et sur la rue Dunant, entre la rue Belvédère Sud et la rue de Kingston.

Des accotements pavés pour les cyclistes seront aménagés sur le chemin de Saint-Élie, entre la rue Croteau et le chemin Laliberté et sur les rues Wellington Sud et Queen, entre la côte de l'Acadie et la rue John-Wilson.

La Ville précise que les différents projets seront réalisés dès que les rencontres citoyennes prévues au calendrier auront été tenues.

Mise aux normes d'une portion de la route verte

La Ville de Sherbrooke procèdera à la mise aux normes d'une portion de la route verte l'an prochain.

Le tronçon de six kilomètres touché est compris entre la rue Notre-Dame-des-Mères et la limite du territoire sherbrookois, dans le secteur du chemin de la Rivière.

La surface de gravier actuelle sera remplacée par un autre matériau dont les propriétés limiteront les risques de chute, d'enlisement et de perte de contrôle selon le communiqué émis par la Ville.

Le coût du projet de réfection est évalué à 500 000 $.

Le ministère des Transports via son programme d'aide aux infrastructures de transport actif versera une contribution financière de 212 500 $.