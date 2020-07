Rendez-vous obligatoire pour les prises de sang au CIUSSS de l'Estrie

Dès le 27 juillet, il faudra prendre un rendez-vous une une prise de sang dans les centres de prélèvements du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

La réservation de votre plage horaire pourra se faire en ligne ou par téléphone au 819 565-4845 ou sans frais au 1-833-255-1995.

Les centres de prélèvement situés dans les CLSC de Lambton, Mansonville, Richmond, Valcourt, Cookshire, Weedon, Asbestos et La Patrie offraient déjà le service de prélèvements sur rendez-vous.

Les heures d’ouverture de la trentaine de centres de prélèvement du territoire du CIUSSS de l'Estrie demeurent les mêmes tout comme les types de prélèvement offerts.

« À cause de la pandémie, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS doit trouver de nouvelles façons de faire pour offrir des soins et services sécuritaires et efficients. Cette façon de gérer l’achalandage dans les centres de prélèvement nous semble tout à fait opportun. » - Nicole Chiasson, présidente du comité des usagers des CLSC et CHSLD de Sherbrooke et de l’IUGS.