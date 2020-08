Rentrée scolaire 2020: détails et réactions en Estrie

Très attendu de toutes parts, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a dévoilé aujourd’hui une version actualisée de son plan pour le retour en classe à l’automne 2020.

Port du masque

Principal changement, le port du masque sera obligatoire à certains moments. Ainsi, les élèves de la cinquième année du primaire, jusqu’à la cinquième secondaire, auront l’obligation de porter un couvre-visage dans les aires communes, en présence d’autres groupes-classes et dans le transport scolaire. Dans les classes et à l’extérieur, le port du masque ne sera pas requis.

Une affiche sythèse, produite par le gouvernement, est disponible ici.

Le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, Richard Bergevin, salue la décision du gouvernement d’aller de l’avant avec le port de masque. Or, il conteste l’explication du directeur national de Santé publique, Horacio Arruda, pour justifier le droit de retirer le masque en classe. « Il nous mentionne que c’est comme quand l’élève se retrouve devant un spectacle. Par contre, dans une classe, la dynamique d’apprentissage des élèves elle est tout autre que celle de regarder un spectacle. On demande aux élèves d’être dynamique alors là-dessus, nous avons quand même certains doutes ».

Le président de la Fédération des comités de parents du Québec et membre du comité de parent du Centre de services scolaires des Haut-Cantons, Kevin Roy, croit aussi qu’il s’agit d’une bonne décision. Il croit cependant que le fait de ne pas imposer le masque en classe est positif, puisqu’il peut s’agir d’une difficulté, notamment pour les plus jeunes.

Fin du principe de la « bulle »

Autre grand changement, le principe de « bulle », ou la division en sous-groupes n’est plus requis. Le nombre d’élèves maximum pour un enseignant (ratio maitre-élève) reste stable. Il y aura donc un même groupe, qui restera ensemble. Dans ce même groupe, la distanciation physique ne sera pas demandée entre les élèves. En revanche, une distance d’un mètre devra être maintenue entre les différents groupes et donc, dans tous les airs communs. Entre les élèves et les enseignants, une distance de deux mètres devra être respectée en tout temps, sauf pour la maternelle 4 et 5 ans.

M. Bergevin se dit heureux de cette nouvelle manière de procéder et aura à l’œil la situation sur le terrain, pour que la distanciation soit possible. Le président espère que le respect de cette mesure soit la priorité « quitte à réduire le nombre d’élèves par classe ».

Finalement, toutes les matières seront enseignées, incluant celles relatives aux arts de même que l’éducation physique.

Secondaire

Au secondaire, ce sera identique au primaire. Cependant, les élèves resteront dans un même local, alors que les enseignants se déplaceront.

Seule exception pour les secondaires 4 et 5. Les centres de services scolaires (anciennement commissions scolaires francophones) et les commissions scolaires (anglophones et à statut particulier) pourront mettre en place une formule en alternance avec le présentiel. Par contre, un seuil minimal de 50% de temps en classe, pour chaque matière, devra être respecté. Cette mesure est prise en raison de la difficulté à conserver un groupe identique pour tous les cours, puisque le nombre de parcours possibles est plus grand.

Tous les centres de service de l'Estrie n'ont pas encore pris de décision pour les secondaires 4 et 5, à l'exception du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. À cet endroit, tous les élèves seront à l'école.

Plan d’urgence

À l’image de juin, tous les centres de services scolaires auront l’obligation de soumettre un protocole d’urgence, permettant un déroulement optimal et planifiant « les actions à réaliser pour assurer le déploiement des services éducatifs, en plus des mesures déjà mises en place pour respecter les consignes sanitaires de santé publique », indique le site d’information du gouvernement. Ce plan devra inclure l’accès à du matériel informatique pour tous et le déploiement des cours à distance. « Nous ne manquerons pas d’outils technologiques », assure M. Roberge.

À cet effet, Kévin Roy se veut positif.

« J’ai le gout de faire confiance. À l’automne on nous avait aussi annoncé l’octroi d’outils informatiques. Ils sont arrivés seulement deux semaines avant la fin des classes donc ils sont arrivés sur le tard. C’est un gros enjeu pour certaines familles […] On espère que ça se concrétise et que tous aient accès à des outils informatiques s’ils en ont besoin ». - Kévin Roy

À ce jour, aucun centre de service de l'Estrie n'a déposé son plan d'urgence.

Problème de santé

Les enfants qui ont un problème de santé lié à la COVID-19 ou ayant un parent ayant un problème de santé lié à la COVID-19, auront droit à de l’enseignement à distance. Une équipe dédiée assurera le suivi pour qu’il y ait un véritable enseignement et que le poids ne retombe pas sur les épaules des parents. Un billet médical devra être présenté.

Cas dans une école

Advenant un cas de COVID-19 dans un établissement, tous les parents et le personnel seront avisés. L’idée est de ne pas créer un contexte de propagation de fausses rumeurs et d’être transparent.

La Santé publique émettra ensuite des recommandations sur la suite des choses.

Si une école devait fermer, en moins de 24h, les élèves auront accès à nombre minimal d’heures d’enseignement par semaine, promet le ministre. Le but est d’assurer un accès équitable à l’éducation et la poursuite des apprentissages. Le seuil d’heures varie selon le niveau.

M. Roy est heureux de constater que les élèves auront rapidement accès à du contenu académique. « C’est assez important pour les parents. On ne voulait pas répéter ce qui avait été fait au printemps dernier. Malgré toute la bonne volonté des enseignants, les consignes étaient assez variables », indiquant que certains élèves recevaient beaucoup d’informations et d’autres, très peu.

Formation générale aux adultes et formation profesionnelle

Le retour en présentiel devra être privilégié en Formation générale des adultes et formation professionnelle. Le couvre-visage est aussi obligatoire, sauf en classe. La distance de 1,5 m devra être respectée, entre tous, en tout temps. Pour les programmes où c’est impossible, le port d’équipement de protection individuelle sera obligatoire.

Manquements

Richard Bergevin espère que plus de ressources seront allouées par les centres de services.

« Nous demandons aux enseignantes et enseignants de rattraper les retards que les élèves ont accumuler le printemps dernier et le ministre n’annonce aucune ressource, ne prends pas soin des enseignants, ne prend pas soin des élèves qui vont avoir eu des retards » - Richard Bergevin

Il suggère, entres autres, l’embauche de nouvelles ressources, comme les enseignants à temps partiel qui désirent avoir une tâche à temps plein.

Pour sa part, M. Roy abonde dans le même sens et pense que d’autres annonces sont à venir. « On pense aussi aux élèves plus vulnérables ou encore aux plus vieux qui sont à risque de décrochage, qui ont trouvé un emploi dans les derniers mois puis le retour à l’école peut être plus difficile pour eux, donc on s’attend à ce qu’il y ait d’autres annonces bientôt ».