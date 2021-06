Réouverture de l’urgence mineure de Windsor en Estrie le 28 juin

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS annonce la réouverture de l'urgence mineure de Windsor pour le 28 juin.

L'urgence est fermée depuis décembre 2020.

Le personnel avait été déployé dans les autres installations en raison de la COVID-19.

L’urgence sera ouverte du lundi au jeudi inclusivement, de 7 h 30 à 15 h 30.

Le retour à l’horaire habituel est envisagé pour l’automne.

En dehors des heures d’ouverture de l’urgence, la population de la MRC du Val-Saint-François est invitée à se rendre au service d’urgence qui est le plus près de son domicile, soir l'hôpital Fleurimont et l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke, l'hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos ou l'hôpital de Granby.