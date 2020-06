Repos forcé pour le conseiller Vincent Boutin

Le conseiller municipal du district des Quatre-Saisons, Vincent Boutin, est en arrêt de travail pour quelques semaines.

Sur sa page Facebook, il indique s'accorder une pause sur recommandation de son médecin.

Vincent Boutin a été élu conseiller municipal une première fois en 2013 et réélu lors de l'élection de 2017.

Il occupe plusieurs fonctions au sein de l'appareil municipal, il est président du Comité du sport et du plein air, du Comité du fonds de legs des Jeux du Canada, d'Excellence sportive de Sherbrooke, du Comité consultatif d'urbanisme et du Comité de démolition en plus de s'impliquer sur le Comité de sécurité publique, de la Corporation de revalorisation du site de la mine d'Ascot et d'être le représentant de la Ville de Sherbrooke à la Table de maires de l'Estrie.