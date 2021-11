Reprise des recherches pour tenter de retrouver une ado de 15 ans à Magog

Les recherches ont repris lundi matin à Magog pour tenter de retrouver Coralie Lessard.

L'adolescente de 15 ans est disparue depuis 16 h samedi.

Les recherches se déroulent principalement dans un secteur boisé près du Camping Domaine Parc-Estrie. C'est à cet endroit qu'elle aurait été aperçu samedi sur l'heure du souper par des chasseurs.

Une cinquantaine de personnes sont mobilisées pour tenter de la retrouver.

Le groupe de recherche et sauvetage Haut-Saint-François, de même que les policiers et pompiers de Magog, la Sûreté du Québec et le maître-chien participent aux recherches.

Une embarcation est utilisée par les pompiers afin de scruter les berges de la rivière Magog.

Coralie Lessard mesure 5 p 2 pouces, elle pèse environ 100 livres. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail noir à capuchon WLKN, des pantalons noirs, ainsi qu'une lampe frontale.

Elle a les yeux bleus et les cheveux châtains longs.

Les policiers demandent également aux résidents de vérifier leur cabanon ou leur dépendance pour s'assurer que la jeune adolescente ne s'y serait pas réfugiée.

La description de la jeune fille



- 5 pieds 2 pouces

- Poids: environ 100 livres

- Elle a les yeux bleus et les cheveux châtain blond longs.

Elle serait vêtue d'un manteau noir, de pantalons noirs, d'un chandail noir à capuchon WLKN et d'une lampe frontale.

Toute personne détenant de l'information su cette disparition est priée de communiquer la Régie de police de Memphrémagog.