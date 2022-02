Retour du défilé de la St-Patrick dans les rues de Richmond en Estrie

La Société St-Patrick de Richmond annonce le retour en présence de son défilé dans les rues de la ville.

Ce sera la première fois depuis 2019. Au début de la pandémie en mars 2020, le défilé avait été annulé et l'an dernier un montage de photos et vidéos des défilés antérieurs avait été diffusé sur Facebook, puisqu'il n'était pas permis de faire un défilé en présence en raison des mesures sanitaires.

Les festivités se dérouleront du 5 au 27 mars avec une multitude d’activités proposés, notamment des musiciens sur place, des contes, de la cuisine, de l’art et des éléments du patrimoine irlandais, des jeux et le populaire défilé le 20 mars dès 14 h sur la 7e avenue et qui traversera la muminipalité.