Retour en classe le 20 mai pour les élèves de la Polyvalente Montignac

Le retour en classe à la Polyvalente Montignac à Lac-Mégantic est repoussé de quelques jours. Les élèves retrouveront leurs camarades et leurs enseignants le 20 mai, et non pas le 17 tel qu'il était d'abord prévu.

L'information a été confirmée par la conseillère aux communications du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, Marie-Claude David. Si les jeunes du premier cycle retournent à temps plein, il faudra attendre une décision officielle sur l'imposition de l'alternance ou non pour ceux du deuxième, comme c'est le cas ailleurs en Estrie.

De nombreux cas de COVID-19 ont été confirmés au sein de l'établissement scolaire depuis le début du mois. La Polyvalente avait annoncé sa fermeture le 3 mai dernier.