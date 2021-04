Retour en zone rouge? L'Estrie surveillée de près par la Santé publique

Le premier ministre du Québec a fait le point, en fin de journée, concernant la situation de la COVID-19 dans la province. Bien qu'aucune mesure n'ait été annoncée pour l'Estrie, François Legault a admis que la région est sous haute surveillance vu la récente montée des cas de COVID-19.

En l'espace de quelques jours, les cas quotidiens sont passés de 16, à 37, à 59 aujourd'hui. Si la situation ne s'améliore pas, il n'est pas exclu que l'Estrie passe en zone rouge la semaine prochaine, a indiqué François Legault.

Des mesures sanitaires additionnelles ont été confirmées dans d'autres régions de la province. À Montréal, le couvre-feu est ramené à 20 h à compter de dimanche. Les mesures d'urgence imposées à certaines régions, soit à Québec, à Gatineau et en Chaudière-Appalaches, sont prolongées d'une semaine, ce qui implique notamment le maintien de la fermeture des écoles et des commerces non essentiels.