Saint-Bonaventure veut impliquer la collectivité dans ses décisions

Une réunion participative a été organisée à Saint-Bonaventure le 23 avril dernier afin d'entendre des acteurs locaux sur divers sujets.

Le Forum local a été mis sur pied par le Comité local de développement (COLOC) et la municipalité de Saint-Bonaventure dans le but de parler d'avenir, de même que d'entreprendre une réflexion collective.

Cette rencontre a réuni 72 participants de divers milieux, dont des organismes et des représentants de la MRC de Drummond. Celle-ci a suscité beaucoup d'intérêt chez chacun des individus présents. Un sondage en ligne a également été lancé afin de reccueillir l'opinion des citoyens sur divers sujets.

Le COLOC soutient que l'événement a permis aux députés Martin Champoux et Donald Martel de réfleter sur le monde rural. Entre autres, on y a présenté des portraits d'affaires locales et les participants ont par la suite été appelés à en discuter tous ensemble.

S'en sont découlés des actions concrètes et des projets qui seront envisagés à court terme. On parle notamment de projets qui permettront de dynamiser le milieu et de répondre aux besoins des citoyens, ce que le COLOC s'engage à réaliser.

« Considérant l’ampleur des défis et enjeux municipaux en milieu rural, les organisateurs se disent très satisfaits des échanges issus de ce forum », affirme l'organisme.

Lors du forum, le maire de Saint-Bonaventure, Guy Lavoie, a annoncé l'octroi d'une subvention pour aménager de nouvelles installations sanitaires à la salle multifonctionnelle de la municipalité. Ceci tient également compte de « la vocation de centre de crise, la construction d'une aire d'accueil et de repos à l'entrée du village et l'amélioration de certaines portions du sentier cyclable dans le village », peut-on lire dans un communiqué du COLOC.

L'organisme ajoutera par ailleurs une cuisinette au chalet communautaire, servant à répondre au besoin lors d'événements au parc Lalime. Les citoyens ont été sondés à cet effet, à savoir si la cuisinette pourrait avoir d'autres utilités.

Les élus recevront sous peu un résumé du forum et pourront décider des dossiers à prioriser.