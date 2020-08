Sainte-Anne déroule le tapis rouge pour ses élèves

À Sherbrooke, l'école primaire Sainte-Anne déroulera le tapis rouge pour accueillir ses 270 élèves jeudi matin.

Cette thématique vise à alléger cette rentrée hors de l'ordinaire en temps de pandémie.

Tout sera mis en place afin que les jeunes se sentent comme de vraies vedettes hollywoodiennes.

Pour se faire, ceux-ci seront notamment invités à porter des tenus qui ressemblent à celles des célébrités et à fouler le tapis rouge pour entrer dans l'établissement de la rue de l'Ontario.

De plus, ils se verront offrir un cocktail de bienvenue et chaque enseignante sera identifiée par une étoile afin de faire référence au Hollywood Walk of Fame à Los Angeles.

Les élèves signeront un mur des célébrités et un coin photo (photobooth) avec des accessoires humoristiques seront à leur disposition afin d'immortaliser cette rentrée originale.

« On souhaitait que nos élèves se sentent rassurés, recréer un sentiment d'appartenance qui soit fort et leur redonner le goût de revenir à l'école. Ils sont nos vedettes et nous voulons les mettre en lumière! » - Solène Dussault, enseignante en 4e année et membre du comité organisateur de l'école.

Précisons que toutes les mesures sanitaires ainsi que de distanciations seront respectées.