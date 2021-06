Saisie de stupéfiants et 2 arrestations à Sherbrooke

La police de Sherbrooke a mené une frappe policière contre les stupéfiants hier (jeudi) sur les rues Saint-Michel, du Fédéral et Dunant.

Les fouilles ont été autorisées à la suite d'information reçue du public. Elles ont été faites dans 2 logements et une résidence.

Deux hommes, de 28 et 29 ans, connus des services de police de Sherbrooke, ont été arrêtés.

Ils seront accusés notamment de trafic de crack, possession pour fins de trafic de crack et cocaïne, possession de crack et cocaïne, possession de stupéfiants et de non-respect des conditions de probation.

Lors des perquisitions, les policiers ont mis la main notamment sur de l'argent, des sachets de crack, de la cocaïne, des champignons magiques, un coffre de sûreté et des cellulaires. Les policiers ont aussi saisi 3 BMW comme bien infractionnel.

Lors de l'intervention sur la rue du Fédéral, le suspect s'est sauvé vers la salle de bain à la vue des policiers pour faire disparaitre les stupéfiants dans la toilette. La fouille a permis de trouver plusieurs sacs de cocaïne coincés dans le coude de celle-ci.

Service de police de Sherbrooke - De la drogue coincée dans les toilettes et un coffret de sûreté avec argent et passeport.