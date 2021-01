Sculptures sur neige, parcours lumineux et du patin disco à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke propose une «bordée de plaisir» a ses concitoyens pour profiter des joies de l'hiver et contrer les effets néfastes de la pandémie.

Du 24 janvier au 7 février, différentes activités seront proposées.

Des oeuvres sculptées par les artistes Clôde Beaupré et Luc Pelletier seront construites au parc Jacques-Cartier, dans le parc Belvédère, au parc André-Viger, au parc Nault et au parc Central.



Le Carrefour Accès Loisirs, Sherbrooke Loisirs Action, Centre Multi Loisirs Sherbrooke, Espace Loisirs Brompton, Loisirs Fleuri-Est et Loisirs Acti-Famille proposeront des concours de sculptures sur neige à la population.

Pour y participer, les gens devront créer leur propre sculpture de neige sur leur terrain et la présenter sur la page Facebook de ces organismes.

Des parcours lumineux réalisés par Espace Loisirs Brompton, Loisirs Fleuri-Est, Sherbrooke Loisirs Action et le Carrefour Accès Loisirs seront installés dans les parcs de la Rive, Victoria et Alguéric-Bussière.

Ceux-ci seront illuminés dès la tombée du jour, et ce, jusqu'à 19 h 30 afin de respecter le couvre-feu.

Dans les prochaines semaines, les utilisateurs des patinoires extérieures pourraient avoir la surprise de trouver leur patinoire plongée dans une ambiance musicale chaleureuse.

Une douzaine de patinoires sherbrookoises recevront la visite des organismes sherbrookois partenaires qui offriront de la musique et des éclairages festifs.

Afin de ne pas créer de rassemblement, cette activité se tiendra en secret et seuls les patineurs et les patineuses sur place lors de l'installation de l'activité pourront en profiter.