Sécurité alimentaire: le RSACQ dévoile les conclusions de son diagnostic

La semaine dernière, le Réseau pour la sécurité alimentaire au Centre-du-Québec a tenu une rencontre pour dévoiler les conclusions qui ont découlé du Portrait diagnostic du système alimentaire durable du Centre-du-Québec.

Financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ce portrait a été réalisé dans le but d'outiller les acteurs locaux et régionaux quant à la prise d'actions concrètes qui soutiendront la sécurité alimentaire sur tout le territoire.

Lors de la rencontre, la quarantaine de participants ont fait ressortir 3 enjeux stratégiques identifiés dans le diagnostic.

Entre autres, on note des ressources suffisantes pour offrir des services intégrés axés sur les personnes les plus vulnérables, un manque de structure régionale concertée de

développement bioalimentaire qui tienne compte des populations vulnérables, et le maintien d’une gouvernance qui intègre une diversité d’acteurs de notre système alimentaire durable.

Le préfet de la MRC de Bécancour, maire de Sainte-Françoise-de-Lotbinière et agriculteur, Mario Lyonnais est particulièrement sensibilisé aux enjeux de gaspillage alimentaire. « On fait tous des produits, mais nous parler et voir ce que nous pouvons faire régionalement pourrait nous aider. »

Il y aura des rencontres dans chacune des MRC de la région.

Les dates des rencontres sont disponibles au https://crds.centre-du-quebec.qc.ca/dates-sad/

Des inscriptions seront nécessaires pour tous les événements.