Séjours à l'Estrimont Suites & Spa pour les travailleurs essentiels

L'Estrimont Suites & Spa lance le forfait "Le Repos des anges" pour les travailleurs des services essentiels.

Dès le 8 mai, les travailleurs de premières lignes de la région pourront séjourner à l'hôtel et déguster leur boîte repas directement à leur chambre.

Seules les suites avec une vue sur le Mont-Orford seront disponibles, incluant un foyer, une cuisinette tout équipée et un BBQ sur un balcon privé.



Réouverture dans le respect des mesures gouvernementales :

- Hébergement limité dans l'aile nord de l'établissement;

- Réception munie de plexiglas et heures réduites de 9 h à 19h;

- Pastilles au sol pour diriger les clients et respecter la distanciation sociale;

- Portes d'entrées verrouillées en tout temps et aucun visiteur permis;

- Aires communes, bains scandinaves, piscines, salle d'entraînement, bar et terrasse

temporairement fermés;

- Restauration sous forme de livraison à la suite (boîte repas et petit-déjeuner);

- Pulvérisation-désinfection totale de toutes les suites, 48h après le départ des clients;

- Nettoyage complet des portes d'accès et de la réception à tous les jours;

- Chaque client sera contacté par téléphone avant son arrivée pour s'assurer qu'il ne

présente aucun symptôme de la COVID-19.

"Les gens vont pouvoir trouver une forme de repos, une sortie, se changer les idées tout en profitant d'une belle grande suite avec vue sur le Mont-Orford et passer une belle soirée en amoureux." - François Dallaire, PDG Estrimont Suites & Spa.

Succès pour les boîtes repas

Lancée dans la foulée de la pandémie, les boîtes repas pour emporter COMME AU RESTO ont rapidement été adoptées par les gens des Cantons-de-l'Est.

Près de 450 boîtes ont été vendues. Elles comprennent un souper 3 services pour 2 personnes, une bouteille de vin d'importation privée et une carte-cadeau de 100$ pour un prochain forfait à l'Estrimont Suites & Spa.