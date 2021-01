Semaine importante pour les professeurs membres du SEE

Semaine importante pour les professeurs membres du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie.

Ils vont se prononcer sur un mandat de grève de 5 jours.

Quatre rencontres virtuelles auront lieu à compter de ce soir et jusqu'à jeudi.

Les enseignants du Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke se prononceront lundi et mardi et les enseignants des CSS des Hauts Cantons et des Sommets voteront mercredi et jeudi.

Les résultats seront connus vendredi.

Écoutez l'entrevue réalisée par le journaliste Marc Toussaint avec le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin.