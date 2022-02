Sentiers fermés: l'opération de sensibilisation en motoneige est reportée

L'opération de policiers motoneigistes et quadistes dans les sentiers de l'Estrie et du Centre-du-Québec prévue pour demain doit être reportée. Ils devaient intervenir de façon intensive dans les sentiers dans le cadre des Opérations IMPACT véhicules hors route (VHR).

La Sûreté du Québec, le Service de police de Sherbrooke, la Régie de police de Memphrémagog et le Service de police de Granby, avec la collaboration de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), de la Fédération Québécoise des clubs Quads (FQCQ) et du ministère des Transports, assureront cette opération régionale.

La présence policière accrue vise à sensibiliser les conducteurs de VHR à l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires.

Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu'aux croisements des chemins publics auprès des conducteurs de VHR qui ont des comportements qui compromettent leur sécurité et celle des autres usagers.

Par le financement des Opérations IMPACT, le gouvernement souhaite favoriser un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour tous les usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers.

Une attention particulière sera portée à la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux d'arrêt obligatoire aux croisements des sentiers et des chemins publics.

Pour leur part, la FCMQ et la FQCQ invitent les adeptes de la motoneige et du quad à adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l'environnement et de la quiétude des populations riveraines des sentiers.