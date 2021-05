Serge Auray à la tête du comité organisateur des Jeux du Québec de 2024

L'homme d'affaires Serge Auray est nommé président du comité organisateur des Jeux du Québec - Hiver 2024 qui auront lieu à Sherbrooke.

Cette candidature a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke.

Sa nomination sera officiellement entérinée lors de l'assemblée générale de fondation de la Corporation du comité organisateur local, prévue cet automne.

Serge Auray a été bénévole lors des Jeux du Québec à Sherbrooke en 1977, président du comité d'obtention des Jeux du Canada à Sherbrooke en 2013 et président du comité de mobilisation afin d'obtenir les Jeux de la Francophonie à Sherbrooke en 2019.

" Je veux que les Jeux de 2024 soient une occasion pour la jeunesse de vivre une expérience mémorable et que ce soit un projet mobilisateur, tout comme le furent les Jeux du Canada de 2013. Et dans ces temps un peu plus difficiles, il sera extrêmement stimulant pour nous tous et toutes de travailler ensemble afin de recevoir la jeunesse du Québec à Sherbrooke, en 2024." - Serge Auray.