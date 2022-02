Sergent-détective de la RPM dédié au suivi des cas de violence conjugale

La Régie de police de Memphrémagog (RPM) obtient une aide financière de Québec pour prévenir la violence conjugale et les féminicides.

Outre la RPM, onze corps de police municipaux se partageront un peu plus de 3,1 M$ sur trois ans, dont Bromont et Thetford Mines.

Cette annonce de Québec survient à la suite d'une fin de semaine funeste au Québec. Deux femmes ont été assassinées à Laval et Dunham en Estrie.

Ces investissements visent notamment à améliorer la prise en charge et l'accompagnement des victimes par les policiers et à rehausser la surveillance des personnes reconnues coupables de violence conjugale à toutes les étapes du continuum d'intervention.

La Régie de police de Memphrémagog affectera un sergent-détective au suivi des cas de violence conjugale.

« Après avoir investi plus de 500 millions de dollars pour lutter contre la violence conjugale et les féminicides, nous poursuivons notre lutte acharnée contre ce fléau qui a déjà fait trop de ravages. Grâce à ces nouveaux investissements, de nombreux corps policiers seront mieux outillés pour accompagner les victimes et pour se concerter avec les partenaires. » - Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi.