Service d'aide à domicile pour les familles de personnes handicapées

Une nouvelle ressource de jumelage en « répit-gardiennage » sera offerte à domicile pour les familles de personnes handicapées dans la région, soit le service nommé SAM.

Dans le cadre du lancement d'un comité de partenaires en 2021, le Regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ) se voit attribuer un soutien pour les trois prochaines années par la Fondation Mirella et Lino Saputo.

L'annonce fait suite à de nombreuses demandes de la part de familles de personnes handicapées du Centre-du-Québec concernant un service d'accompagnement pour leur offrir un certain répit à la maison.

Le service SAM (service d'accompagnement à la maison) a été lancé au début du mois de mars 2022 après avoir subi une restructuration et des expérimentations.

Concrètement, SAM recrute des intervenants nommés les Samis et les forme afin de les rendre disponibles aux familles par la suite. « Le plus important est de faire le " match " parfait entre le Sami, la famille et la personne handicapée. Nous voulons que la famille puisse avoir l'esprit tranquille lors des périodes de répit, que la personne handicapée vive un moment de qualité en toute sécurité et que le Sami ait une expérience enrichissante », souligne Patrick Paulin, directeur général du ROPHCQ.

L'organisme a par ailleurs conclu une entente avec le CIUSSS MCQ afin de mettre en place une banque mensuelle d'heures de répit pour les familles et assortir un soutien financier.

Pour plus d'information, contactez Élisabeth Royer, responsable du service SAM au adjointe@rophcq.com ou au 819 818-5456.