Shaker à Drummondville: les travaux devraient débuter bientôt

Le Shaker Cuisine & Mixologie s'établira dans les prochains mois à Drummondville. Il sera situé dans les anciens locaux du Vieux Duluth à même le Carrefour Super C.

Le restaurant-bar reconnu pour ses cocktails et tartares visait à s'établir dans la région depuis plusieurs années, mais la pandémie a quelque peu ralenti le projet.

Près de 1,5 millions $ sont investis dans ce nouvel établissement qui créera près d'une cinquantaine d'emplois.

Il s'agira de la 16e franchise à ouvrir au Québec, avec plus de 200 places à l'intérieur.

Cédric Paquet, co-propriétaire et directeur-général, se dit très confiant du projet d'un Shaker à Drummondville. « On a un gros succès à Victoriaville et Trois-Rivières, donc Drummondville était un choix logique. On est super content de l'emplacement qui est accessible et près des autoroutes. (...) On va avoir une belle terrasse de plus de 70 places sur le côté. On est super excité par le projet ! », a-t-il soutenu.

Les dernières autorisations de la Ville de Drummondville devraient être obtenues sous peu pour débuter les travaux.

L'ouverture est prévue au cours de l'été, possiblement davantage en août prochain.