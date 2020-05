Sherbrooke aidera les propriétaires de terrasses au centre-ville

Ces derniers subissent des pertes financières importantes en raison de la COVID-19. Les consignes gouvernementales interdisent l'ouverture des salles à manger et des terrasses. De plus, tout indique qu'ils devront réduire le nombre de clients à leur réouverture, question de respecter les mesures sanitaires.

Pour les aider, la Ville accordera un rabais sur les frais d'occupation d'un espace public. Il s'agit d'une diminution d'au moins 85% par rapport au frais de l'an dernier, soit environ 1500$, selon le commerçant.

Le rabais sera bonifié pour les restaurateurs de la rue Wellington Sud, impactés par les travaux de construction du projet Espace Centro.

« Ce rabais consenti aux restaurateurs et restauratrices du centre-ville est une bonne nouvelle et ce ne sera pas la dernière. Nous avons rencontré les commerçants et les commerçantes pour discuter avec eux du réaménagement d’une rue conviviale au centre-ville. La réflexion est toujours en cours et le dossier sera présenté sous peu au conseil municipal ».

- Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier