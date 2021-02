Sherbrooke annonce la création de nouveaux jardins communautaires

Devant l'engouement pour le jardinage, la Ville de Sherbrooke annonce qu'elle développera le réseau des jardins communautaires sur son territoire.

Chaque année, un appel de projets sera lancé pour la création de jardins communautaires.

Pour cette année, étant donné que la saison printanière est à nos portes, le processus sera lancé sur invitation auprès des organismes ayant déjà démontré un intérêt.

38 000 $ annuellement seront injectés jusqu'en 2023.

Dans un communiqué, la Ville ajoute que la présence des jardins communautaires contribue à résoudre plusieurs enjeux sociaux et environnementaux comme la diminution des îlots de chaleur et qu'il s'agit d'un excellent outil pour promouvoir l'agriculture urbaine.

" Avec la pandémie, nous avons vu un engouement pour les activités extérieures, et le jardinage ne fait pas exception. Les jardins communautaires, ça permet non seulement de cultiver la terre, mais aussi de tisser des liens. J'espère que les jardins communautaires et collectifs se multiplieront partout sur le territoire." - Évelyne Beaudin, présidente du comité de développement social et communautaire.