Sherbrooke autorise le centre de traitement des dépendances de Robert Piché

La Fondation Robert Piché pourra aller de l'avant avec son centre de traitement pour personnes toxicomanes dans l'ancien bâtiment des Pères Blancs d'Afrique, situé dans l'arrondissement de Lennoxville.

La Ville de Sherbrooke a autorisé le changement de zonage lundi soir.

Le Centre Robert Piché- Elphège Roussel pourra démarrer ses activités à l'automne après avoir obtenu les accréditations nécessaires du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Rappelons que les centres de traitement des dépendances de l'Estrie étaient contre la venue de cette nouvelle ressource. Ils soutenaient que les services ne répondaient pas aux besoins de la région.

" Malgré le mauvais accueil qui nous a été réservé par certains centres de toxicomanie, nous réitérons le fait que nous sommes complémentaires et que notre activité ne viendra en aucune façon nuire à leurs activités puisque nous ne sommes pas dans le même bassin de clientèle. En ce qui me concerne, c'est de l'histoire ancienne et je préfère regarder en avant plutôt que vers l'arrière. " - Robert Piché, président.