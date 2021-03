Sherbrooke dévoile le projet de réaménagement de la rue King Est

Attendu depuis longtemps, le réaménagement de la rue King Est est prévu pour l'été 2022 à Sherbrooke.

L'option retenue consiste à conserver une voie de circulation par direction et une voie au centre partagée et réservée au virage à gauche entre les rues Raby et des Rocheuses.

Cette façon va permettre d'assurer la sécurité des cyclistes, piétons, et des usagers du transport en commun tout en ne sacrifiant pas la fluidité de la circulation.

Dans un communiqué, la Ville de Sherbrooke indique que ce nouvel aménagement s'intègre dans un principe de développement durable en réduisant les ilots de chaleur, en ajoutant de la verdure et en utilisant des enrobés bitumineux colorés pour structurer les usages.

Ces travaux nécessiteront un investissement de 2,1 M$.