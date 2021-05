Sherbrooke enquête sur une contamination au mazout sur la rue King Ouest

Des travaux de forage ont lieu jeudi et vendredi dans le secteur des rues King Ouest, Marcil et Vanier à Sherbrooke.

Des analyses menées en février ont révélé une possible contamination du sol au mazout.

Le déversement pourrait toujours être actif selon des tests de pompages réalisé en mars.

Six forages seront réalisés d'ici vendredi et les résultats des analyses devraient être connus au plus tard au début juin.

La circulation pourrait être perturbée durant les travaux.